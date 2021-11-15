محافظ قنا يواصل جولته بمشروعات «حياة كريمة» بتفقد محطتىّ مياه الصبريات

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا جولته التفقدية بمركزي دشنا والوقف، بتفقد محطة مياه الصبريات لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية، بها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، التي يجري تنفيذها بمركز دشنا.

ووفقا لبيان صحفي، أوضح محافظ قنا أن المحطة مقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 17 الف م3/ يوم وتتكون من مبنى إداري من طابقين وعدد 2 خزان مياه مرشحة ومبنى الكلور ومبنى الترشيح الفائق، بيارة المياه العكرة بقطر 18 م وعمق 13 م، بيارة الروبة، مبنى المولدات، خزان الوقود، قواعد المحولات، خزانات الغسيل العكسي.

وأضاف «الداودي»، أن المحطة تعمل بتقنية الترشيح الغشائى الفائق لإنتاج مياه عالية الجودة والنقاء حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 40 ٪؜ ومن المقرر الإنتهاء منها فى يونيو المقبل، وسوف تخدم المحطة قرية أبومناع بحري والقرى التابعة لها .

محطة مياه بتكلفة 130مليون جنيه

وعقب ذلك تابع محافظ قنا سير العمل بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والتي شهدت عملية توسعات لرفع طاقتها الإنتاجية من 34 ألف م٣/يوم إلى 68 ألف م٣/يوم وتم افتتاحها ودخولها الخدمة فى يونيو 2021 بتكلفة بلغت 130 مليون جنيه وتخدم حولى 400 ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها وعددها 17 قرية، وساهمت المحطة في القضاء على مشكلة انقطاع المياه وضعفها في نهاية الشبكات والمناطق المرتفعة خاصة في فصل الصيف والذي يشهد تزايد في كميات المياه المستهلكة .

نقطة إسعاف كبيرة في دشنا

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الانشائية بنقطة الإسعاف المقامة على طريق «القاهرة - أسوان»، الزراعي بمدينة دشنا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه تم تنفيذ 40٪؜ من إجمالى الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمبنى النقطة الذي سيضم سيارتىّ إسعاف مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة .

وخلال الجولة وجه «الداودي»، برفع تراكمات القمامة المحيطة بنقطة الإسعاف والملقاه على جانبى الطريق الرئيسى بمدينة دشنا ، وإزالتها بشكل يومي لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .