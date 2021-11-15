وزير الاتصالات: إنشاء 500 برج لتقوية شبكات المحمول بقرى «حياة كريمة» 

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيتم مد شبكات الألياف الضوئية في البيوت في قرى مبادرة «حياة كريمة»، حيث سيتم تزويد مليون منزل، بجانب التخطيط لإنشاء 500 برج، لتقوية شبكات المحمول مع وجود نية لبناء 900 مبنى بريد في القرى وتدريب العناصر البشرية على أبجديات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

«السيستم واقع» مصطلح يساء استخدامه

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية TEN، أن مصطلح «السيستم واقع» يُساء استخدامه وفهمه، مبينا أن هذا لا يعني أن الأجهزة الرقمية بها عطل، ولا يجب أن يكون العطل في جهاز، لافتا إلى أن تطوير المنظومة يكون لتقليل احتمالات الأعطال.

عرض المشروعات أمام الرئيس

وذكر وزير الاتصالات، أنه تشرف اليوم، بعرض مشروعات الوزارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ملف جامعة مصر المعلوماتية، كان من أكبر المشروعات التي تم الحديث عنها اليوم، إذ تعد هذه الجامعة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، يتم اعتمادها على النظم الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

التنسيق مع الجامعات

وألمح إلى أن الجامعة تمنح درجة الماجستير المزدوج، بالتعاون مع أكبر جامعتين بالولايات المتحدة، كما أنها فتحت أبوابها أمام الطلاب المصريين هذا العام، موكدًا أنها استقبلت الطلاب في كلياتها الأربع.

توأمة مع جامعات أجنبية

وأكد أن الجامعة تمنح درجة الماجستير، بالتعاون مع جامعتي بوردو ومينيسوتا الأمريكيتين، لافتًا إلى أن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تناول الحديث حول نقاط عديدة وموضوعات مكلفة بها وزارة الاتصالات.