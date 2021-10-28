«صناع الخير»: نسب إنجاز بعض مشروعات «حياة كريمة» تجاوزت 70%

أكد مصطفى زمزم، أحد سفراء مبادرة حياة كريمة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، على أن الخدمات والمشروعات التي تقدم ليل نهار في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا يمكن حصرها في لقاء أو عدة تقارير إعلامية وصحفية، إذ أن هناك الكثير من التفاصيل المالية والإجرائية واللقاءات.

نسب إنجاز بعض المشروعات تجاوزت 70%

وأضاف زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد، أن نسب إنجاز المشروعات تجاوزت 70% في بعض القرى، كما يتم رفع الوعي بالمشروعات التي تنفذها المبادرة والرقمنة والشمول المالي وتثقيف الأهالي وتغيير الحياة بشكل كامل.

يجب الحفاظ على هذه المشروعات

وتابع أحد سفراء مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنه يجب الحفاظ على هذه المشروعات والرقابة المجتمعية وإنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية نشطة من أجل تطوير قراها وإضافة الحرف اليدوية والتراثية.

المبادرة تستهدف أيضا القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية

وأشار، إلى أن المبادرة تستهدف أيضا القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع مبادرة مراكب النجاة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة والمجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت، إلى أن القوافل الطبية تعمل في مرسى مطروح، وستعمل في الأقصر والغربية والشرقية، ثم الوادي الجديد، حيث شهد مركز الجزائر هدم وبناء أكثر من 55 منزلا، وبعد يوم الأحد من الأسبوع المقبل ستكون البلاد على موعد مع الانتهاء من هدم وبناء المنازل داخل 4 قرى من القرى التي تستهدفها المبادرة.