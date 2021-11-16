البداري والقوصية الأعلى فى ملف التقنين والغنايم الأقل آداء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية بالبداري وساحل سليم والقوصية تتصدر المراكز في إنجاز معدلات الآداء بمنظومة تقنين أملاك الدولة بينما جاءت مراكز منفلوط وديروط والفتح والغنايم الأقل في معدلات الآداء.

مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات

وشدد المحافظ خلال اجتماعه برؤساء المراكز بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في هذا الملف العام.

التقييمات مستمرة للوحدات المحلية

وأوضح محافظ أسيوط في بيان صحفي، أن التقييمات مستمرة للوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مطالبًا بتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.