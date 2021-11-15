محافظ أسيوط يلتقي وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "GIZ"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولى «GIZ»، والدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، اليوم، لمناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فضلا عن تفقد الجوانب الفنية للمنظومة من خلال زيارة الوفد لبعض المحطات الوسيطة وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة .

ضم الوفد كلا من «جوزيف سيرز و مانفريد سيشو و فرانسوا ماينجل و لوكاس شافير و وسام ثابت ممثلى وفد التعاون الفني التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة».

وفقا لبيان صادر عن المحافظة، أعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والنهوض بالمكون الدعم الفني للمنظومة وتحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجري انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بدعم القطاع بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين بالاضافة الى 26 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الاحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة .

مشروع تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة

واستعرض مدير البرنامج الوطني، المراحل التي تمت في مشروع تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدعم الفني الذي تم بجهاز المخلفات والتعاون الذي تم مع كافة القطاعات الشريكة وخاصة التعاون مع الجامعات لعمل مناهج تدريسية خاصة بالمساعدة في إدارة منظومة المخلفات بما يتناسب مع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد ومتطلبات المرحلة القادمة من العمل.

وأشار إلى الخطة الموسعة التي يجري تنفيذها بالمحافظة والخاصة بالتوعية ونشر الوعي لدى المواطنين وأصحاب المحلات بمراكز وأحياء المحافظة لكيفية التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح أنه تم تكوين منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لتفعيل جهود العمل في منظومة النظافة ورفع كفاءتها وتطبيق فعاليات البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها في الوقت الحالي والاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات الموجودة حتى الآن ووضع آلية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل المنظومة.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة الجاري إنشائها لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط والمحطة الوسيطة بأبوتيج والتي تم تشغيلها تجريبيًا، فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيتم اقامته على مساحة 50 فدانا بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان

كما استعرض اللقاء مراحل دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة والتي شملت 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي. وقدم وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ، الشكر لمحافظ أسيوط ناقلين تحيات وتقدير قيادات وزارة التعاون الدولى الالمانية ومدير " Giz" فى مصر ، مشيرين الى ان التعاون الفنى الالمانى فى المحافظة