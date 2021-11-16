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وزير الإنتاج الحربي يشيد بجناح مصر في «إكسبو 2020 دبي»: حضاري وعريق

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الوطن
09:49 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
وزير الإنتاج الحربي خلال الجولة

وزير الإنتاج الحربي خلال الجولة

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجناحين المصري والإماراتي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في معرض «دبي للطيران 2021».

جناح مصري على طراز عريق

واطلع الوزير مرسي، بحسب بيان، على معروضات الجناحين المصري والإماراتي، كما استمع لشرح العارضين، وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتميز الجناح المصري في المعرض، وظهوره بشكل يعكس الحضارة المصرية العريقة، ويعبر عن التطور الهائل الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومقومات مصر الطبيعية والسياحية والصناعية في الوقت الحالي، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار.

كما أشاد الوزير بالجناح الإماراتي الذي يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية، ويعكس الأهداف الطموحة للدولة الإماراتية والتطور السريع الذي تشهده على المستويات كافة.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ زيارة الوزير مرسي لمعرضيّ «إكسبو 2020» و«دبي للطيران 2021»، تؤكد عمق علاقات التعاون بين البلدين والتكامل في المجالات كافة.

ابتكار وحداثة في جناح الإمارات

ولفت إلى أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد خلال تفقده للجناح المصري، أنّه عكس مكانة وثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي، وأنّ تصميم الجناح الإماراتي تميز بالابتكار والحداثة ويعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية.

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