وزير الإنتاج الحربي: يدعو دبي للمشاركة في معرض «EDEX 2021» على هامش زياراته

زار المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مقر شركة «Calidus» الإماراتية بأبو ظبي لبحث سبل التعاون بين الجانبين، على هامش زيارته للإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض «دبي للطيران 2021».

وزير الإنتاج الحربي يؤكد على التكامل بين مصر والإمارات

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه جرى خلال الزيارة التأكيد على عمق علاقات التعاون والتكامل بين مصر والإمارات في كافة المجالات، مستعرضا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة، واطلع الوزيرعلى منتجات الشركة الإماراتية من المعدات الدفاعية ذات المستوى العالي في التصميم والتصنيع، مشيدا بما شاهده من تطور في تصميم وتصنيع الآليات العسكرية المتنوعة والحرفية العالية في تنفيذ مراحل الإنتاج المختلفة.

كما أكد الوزير، على تطلعه لمشاركة الشركات الإماراتية بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021» المزمع إقامته في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بدوره أوضح فارس محمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Calidus» الإماراتية، أن الشركة تأسست عام 2015، مضيفاً أنها متخصصة في مجال تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، مؤكداً اهتمام مختلف الشركات الإماراتية بالمشاركة في معرض «EDEX 2021» باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية ويمثل فرصةً وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح «الجوية - البرية- البحرية»، لافتاً إلى أن «Calidus» شاركت في النسخة الأولى من معرض «EDEX» عام 2018، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

جدير بالذكر أن معرض «دبي للطيران 2021» يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمطار «آل مكتوم» الدولي في إمارة دبي، ويعد المعرض منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.