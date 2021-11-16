محاكمة «سفاح الجيزة» في قضية قتل زوجته بعد قليل

تُعقد بعد قليل، جلسة محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة»، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بسجن أكتوبر المركزي، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا.

دخول «سفاح الجيزة» مستشفى الأمراض العقلية

وقد جرى إيداع «سفاح الجيزة» في مستشفى الأمراض العقلية والعصبية لمدة شهرين كاملين، استجابة لطلب دفاع المتهم، بضرورة عرضه على المستشفى للكشف عن قواة العقلية وإذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية من عدمه.

قتل أربعة أشخاص مع سبق الإصرار والترصد

وكانت قد أحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهم قذافي فراج المعروف بـ«سفاح الجيزة» إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأربعة أشخاص، وهم صديقه وزوجته وسيدتان بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وتم إرسال ملف القضايا الأربع المتهم فيها قذافي فراج إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته، وضمت القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الجرائم التي ارتكبها وتقارير الطب الشرعي بالصفة الشرعية للمجني عليهم، بالإضافة إلى تحاليل المعامل الكيماوية.

تقارير الطب الشرعي

وكشفت تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم في قضية قذافي فراج الشهير بـ«سفاح الجيزة»، عن تطابق البصمات الوراثية المأخوذ منها العينات من أسرة المجني عليهم، وبناء عليه أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر بولاق الدكرور والهرم بالقاهرة والمنتزة بالإسكندرية لمعاقبته فيما نسب إليه من اتهامات بالقتل العمد لأربعة أشخاص خلال عامي 2015 و2017.

من هو قذافي فراج؟

يبلغ قذافي فراج عبد العاطي 49 عامًا من العمر، واشتهر إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة» بعد قتل أربعة أشخاص وهم صديقه المقرب «رضا» وزوجته «فاطمة زكريا» وسيدتان في محافظتي القاهر والإسكندرية .

كان أول ضحاياه صديق عمره وصاحب طفولته الذي استأمنه على أمواله عند سفره خارج البلاد ولكن المتهم سرق أمواله ودبر لجريمة قتله فقام بدس السم له في الطعام، ثم وجه له ضربة قوية للمجني عليه على رأسه مستخدمًا قطعة حديد.