انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض المستمر منذ أسبوع تقريبا وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، حيث بدأت الأسعار في الانخفاض منذ عدة أيام وحتى الآن، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم مبلغ 24.5 جنيه للكيلو في مزارع الإنتاج والجملة، وترتفع أسعار الدواجن بشكل عام في المحلات والسلاسل التجارية للبيع بالأسواق للمستهلكين، عن الأسعار المعلنة في بورصات الدواجن والمزارع، بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات نظرًا لوجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.

استقرار أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المحلات للمستهلكين في الأسواق والشوارع المصرية، حوالي 29 جنيها في محلات البيع، كما استقرت أسعار الدواجن اليوم للنوع الساسو «الحمراء» عند سعر 35 جنيها للكيلو في المزارع، لتباع بـ حوالي 39 جنيها للكيلو في المحلات.

ووصل سعر الدواجن البلدي سعر 35 جنيها في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم، لتسجل في المحلات سعر 39 جنيها تقريبا، وتأتي الفراخ البيضاء كأقل أنواع البروتين الحيواني سعرا مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، لذلك يزداد الإقبال عليها، وهي الأكثر طلبا ومبيعا في الأسواق.

«بقت بـ 29 بدلا من 34».. أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال محمد رجب، أحد أصحاب محلات بيع الدواجن في منطقة جسر السويس، إن أسعار الدواجن اليوم تشهد انخفاضا بشكل ملحوظ خاصة خلال الفترة الماضية، حيث كان يباع الكيلو من الدواجن البيضاء بـ 34 جنيها، بينما أسعار الفراخ البيضاء اليوم سجلت 29 جنيها للكيلو.

وأضاف «رجب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأسعار انخفضت في الوقت الحالي بشكل ملحوظ في مزارع الجملة، وهو ما يجعلنا نخفض الأسعار للجمهور، مؤكدا أن السعر للمواطنين يرتبط بالسعر في المزارع، فإذا انخفضت انخفض السعر للمواطنين وإذا ارتفعت يتأثر بذلك المستهلك أيضا.