انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا وفق المعلن من بورصة الدواجن، حيث بدأت الأسعار في الانخفاض منذ عدة أيام وحتى الآن، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء مبلغ 25 جنيه للكيلو في مزارع الإنتاج والجملة، وترتفع أسعار الدواجن بشكل عام في محلات البيع بالأسواق للمواطنين عن الأسعار المعلنة في بورصات الدواجن والمزارع بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات نظرًا لوجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.

الأبيض بـ 29.. أسعار الدواجن اليوم

ويصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المحلات للمواطنين في الأسواق والشوارع المصرية إلى حوالي 29 جنيها في محلات البيع، وبالرغم من انخفاض أسعار الفراخ البيضاء استقرت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» عند سعر 35 جنيه للكيلو في المزارع لتباع بـ حوالي 38 جنيه للكيلو في المحلات، وسجلت البلدي سعر 35 جنيه في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم، لتسجل في المحلات سعر 38 جنيه تقريبا، وتختلف الأسعار في الأماكن الشعبية عن الأماكن الراقية، وتعد أسعار الدواجن البيضاء هي أقل أنواع البروتين الحيواني سعرا مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض أسعار بورصة الدواجن اليوم

ومن جانبة قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن اليوم انخفضت بشكل ملحوظ، حيث بدأ الانخفاض منذ عدة أيام.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسعار المعلنة هي أسعار مرتفعة عن الأسعار الفعلية التي تباع بها الدواجن، موضحًا أن هناك بعض البورصات تعلن أن السعر 25 جنيه للكيلو ولكن عند التنفيذ والشراء الفعلي يكون السعر 24 جنيه في بورصة الدواجن اليوم.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن انخفاض أسعار الدواجن اليوم وفي الوقت الحالي يأتي بسبب اتباع آليات العرض والطلب، حيث هناك انخفاض في الطلب على الدواجن، حيث تنخفض الأسعار حاليا بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار العلف واستخدام التدفئة نظرا لاقتراب فصل الشتاء.