يبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعو كرة القدم حول العالم، عن تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 و 2 الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، لمتابعة المباريات في تصفيات كأس العالم في آسيا، حيث تقام اليوم عدد من المباريات المهمة بتصفيات كأس العالم والتي ينتظرها الكثيرون لتحديد ترتيب الفرق المتأهلة إلى كأس العالم.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 و 2 الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، التي تحرص إدارتها على بث قنواتها بأكملها بجودة عالية عبر عدة أقمار مختلفة، التي من أهمها القمر الصناعي «نايل سات» والقمر الصناعي «عرب سات»، كما حصلت على حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والذي يتم تنظيمه في دولة قطر لإرضاء الجماهير وجذب العديد من المتابعين وعشاق كرة القدم لها.

تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 و 2 الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

وفيما يلي نعرض تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 و2 الناقلة لتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم في دولة قطر 2022.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 و2 على عرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

التصحيح: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 و2 على نايل سات

التردد: 11226

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

التصحيح: 5/6

مباريات اليوم

وفيما يلي أبرز المباريات التي ستنطلق اليوم ومواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

فيتنام x السعودية – الساعة الثانية ظهرا.

لبنان x الإمارات – الساعة الثانية ظهرا.

العراق x كوريا الجنوبية – الساعة الخامسة مساء.

الصين x أستراليا – الساعة الخامسة مساء.

سوريا x إيران – الساعة السادسة مساء.

عمان x اليابان – الساعة السادسة مساء.