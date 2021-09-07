تردد قناة أبوظبي الرياضية أسيا على نايل سات لمشاهدة تصفيات كأس العالم

يبحث كثيرون من محبي مشاهدة مباريات كرة القدم على تردد قناة أبوظبي الرياضية أسيا على نايل سات، لمشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، الذي يتم تنظيمه في دولة قطر، المقرر أن ينطلق عام 2022، ويمكن للراغبين في مشاهدة مباريات منتخباتهم من خلال سلسلة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي يتم بثها على «نايل سات» و«عرب سات» مجانا بتقنية عالية الجودة تصل إلى FHD.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة أبوظبي الرياضية أسيا، على «نايل سات وعرب سات» لمشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم من خلال مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي جاءت كالتالي:

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية آسيا الجديدة على نايل سات 2021

وبالتزامن مع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، تقوم قناة أبوظبي الرياضية أسيا بإذاعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته العام المقبل 2022 بدولة قطر، التي تسمح للوطن العربي بأكمله بمشاهدة مباريات المنتخبات الخاصة بهم، وجاء تردد القناة على النايل سات، كالتالي:

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية أسيا 1 و 2 HD على عرب سات 2021

القمر: عرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3

وتحرص إدارة قنوات أبو ظبي الرياضية أسيا، على بث قنواتها بأكملها بجودة عالية عبر عدة أقمار مختلفة، التي من أهمها القمر الصناعي «نايل سات» والقمر الصناعي «عرب سات»، وحرصت إدارة القنوات على الحصول على حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والذي يتم تنظيمه في دولة قطر، ويشارك به عدد كبير من المنتخبات.