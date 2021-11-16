الطقس المتقلب يمنع «صيد الدهرا» على شاطئ بورسعيد.. والمحافظة تتأهب

شهد شاطىء بورسعيد، ارتفاع فى الأمواج، اليوم، وصلت إلى 5 أمتار بسبب الطقس المتقلب، الأمر الذى أعاق حركة الصيد بالشباك وسط انتظار الصيدين لهدوء الرياح وعودة أمواج البحر إلى معدلاتها الطبيعية.

أبو كريم لا نصطاد والبحر عالي وننتظر اعتدال الطقس

وقال السيد أبو كريم، ريس مجموعة الصيادين بمنطقة المناخ، إنهم تواجدو على الشاطئ منذ الخامسة فجرا وحتى الآن على أمل أن يعتدل الطقس، موضحا أنه لا يمكن الصيد خلال الطقس المتقلب لأنه يشكل خطورة على الصيادين: «ندخل في البحر بعمق 3 أمتار ونلقى بالشباك وطرفها على الشاطئ مع مجموعة أخرى ثم نعود إلى الشاطئ ونبدأ بجر الشباك من البحر».

وأشار إلى أن المجموعة تضم 30 رجلا وفى أجواء الطقس المتقلب يتوقفون عن الصيد ما يضر «ريس المركب»، غلى دفع مواصلات للصيادين: «في حالة الصيد نرفع رزق البحر في طاولات ويشتريها تاجر الجملة بأسعار بسيطة».

صيد «الدهرا» الأقدم على شاطئ بورسعيد

وأوضح أن «صيد الدهرا»، أقدم أنواع الصيد فى بورسعيد وجاءت تسميته بهذا الاسم لأن الصيد يتم على ظهر البحر وليس في العمق وكذلك يجر الصيادون الشباك وظهورهم للبحر بعد ربطها في أجسادهم، وأشار إلى أن مراكب الصيد الكبيرة يمكن أن تنزل إلى البحر فى هذه الأجواء ما لم يزيد ارتفاع الموج عن 5 أمتار.

من جانب آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استعداد المحافظة لاستقبال موسم الشتاء حيث وجه بتطهير بالوعات الأمطار والشبكات ووضع خطة عمل للتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات والأمطار الغزيرة التى تنتج عن التغييرات المناخية المفاجئة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة مدى كفاءة محطات الصرف أولا بأول.

كما وجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة الشوارع وتطهير البالوعات لعدم دخول المياه للمبانى وتوفير أماكن لتصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية وكفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع، وسرعة الانتهاء من الطرق التي تشهد أعمال تطوير