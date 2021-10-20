درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس متقلب

شهدت مدينة الإسكندرية، رياحا خفيفة، اليوم، بعد تغير الطقس مجدداً، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من طقس متقلب طوال فصل الخريف، مع توقعات بعدم هطول الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة اليوم الاربعاء، في الإسكندرية، 26 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 53% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلومترات في الساعة، ما ترتب عليه إرتفاع طفيف في حركة أمواج البحر نسبياً بسبب الرياح الباردة.

أمطار على الإسكندرية

وتشهد مناطق متفرقة في مدينة الإسكندرية تساقط الأمطار الخفيفة على مدار الأيام الماضية، حيث تتساقط قطرات المياه الضعيفة والخفيفة بمناطق شرق وغرب المدينة.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

وتستعد مدينة الإسكندرية، لإستقبال موسم الأمطار في الفترة المقبلة، من خلال توزيع سيارات الشفط والكسح في الشوارع وجميع البؤر الساخنة من أجل التعامل السريع مع تساقط الأمطار خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن تشهد المدينة الساحلية أمطارا ونوات.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة استعدت مسبقاً لاستقبال موسم الأمطار في الفصل الخريفي الحالي، لافتاً إلى أن سيارات الطوارئ والكسح انتشرت في الشوارع من أجل التعامل السريع مع النوات وهطول الأمطار خاصة مع التغيرات المناخية التي تشهدها المدينة والتي غيرت من الطقس وخريطة التنبؤات ما استدعى جاهزية الشركة والمعدات للتدخل واحتواء التداعيات الناجمة عن سقوط الأمطار.