«الأرصاد» تحذّر من طقس متقلب السبت: أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد اعتبارًا من الغد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجة لـ2، وهو ارتفاعًا أعلى من المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ الطقس يكون حار في ساعات النهار، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت شاكر، أنّ الفرصة مُهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من شمال الدلتا «كفر الشيخ - البحيرة»، كما تمتد فرص سقوط الأمطار على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين جنوبًا، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة من اليوم، موضحة أنّ هذه المناطق تشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتزيد كميات الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة السواحل الغربية مثل «السلوم - سيدي براني - مطروح»، وتكون رعدية أحيانًا.

طقس غير مستقر بدءًا من السبت المقبل

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنّه بداية من السبت المقبل، تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بفعل تأثير منخفض السودان الموسمي مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبًا بتيار هواء نفّاث، يعمل على تكوّن طبقات من السحب المختلفة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق متفرقة من الجمهورية، تستمر حتى منتصف الأسبوع.

خريطة سقوط الأمطار على البلاد

وأوضحت شاكر خريطة سقوط الأمطار خلال فترة عدم الاستقرار، حيث تشهد السواحل الشمالية للبلاد يومي السبت والأحد أمطار من متوسطة إلى غزيرة في «السلوم - سيدي براني - مطروح» وتمتد إلى «الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - العريش - رفح»، كما يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أنّ هذه الفترة تشهد تغيرات في الخرائط الجوية من حيث كميات الأمطار أو أماكن سقوطها، نظرًا لطبيعة فصل الخريف الحادة والسريعة، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار عبر قنواتها الرسمية، كما نصحت باصطحاب چاكيت خفيف خاصة للأطفال في الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة التي تشهد تكوّن الشبورة المائية ومناطق سقوط الأمطار.