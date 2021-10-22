أخبار الإسكندرية.. طقس متقلب والتوعية بسرطان الثدي في الجامعة

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة أحداث على مدار الساعات الماضية، أبرزها حالة الطقس المتقلب في المدينة الساحلية، وحالة أمواج البحر خاصة في الـ«ويك إند» الثاني بعد عودة الدراسة، حيث شهدت شواطئ المدينة حالة من الهدوء التام، والاشغال الضعيف، إضافة إلى إضاءة مبنى معهد البحوث الطبيبة بجامعة الإسكندرية، من أجل شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

طقس الإسكندرية اليوم متقلب وغير مستقر

وشهدت الإسكندرية، اليوم، طقسا غير مستقرا، ومتقلبا حيث انتشرت سيارات الشفط في الشوارع، وذلك بعد توقعات بهطول أمطار خفيفة، إلا أنها لم تأتي على المدينة الساحلية، ولكن الطقس أصبح غائما جزئيا حيث اختفت أشعة الشمس طوال اليوم مع هبوب رياح باردة في ساعات النهار والليل، وذلك في طقس خريفي غير معتدل، مع بدء المواطنين في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا خاصة الأطفال الصغار.

بدء الكشف المبكر عن موظفات جامعة الإسكندرية

وأعلنت مدينة البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، عن بدء حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، اعتبارا من غد السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، للسيدات فوق سن 45 عاما للعاملات بالجهاز الإداري داخل أروقة الجامعة، وذلك من أجل صحة وسلامة النساء والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يساهم الكشف المبكر عن المرض في شفاء 90% من الحالات المصابة من النساء.

حالة البحر في الإسكندرية

وتسببت الرياح الباردة اليوم في ارتفاع الأمواج، مع سرعة حركة الرياح، التي وصلت إلى 18 كيلو مترا في الساعة، وذلك مع استمرار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم، ما نتج عنه عزوف المواطنين عن الخروج للشواطئ بسبب الطقس غير المستقر.