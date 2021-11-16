بعد حصار «جمهورية التوك توك».. الشركة المستوردة تتعهد بتوفير البديل

بينما تسعى الحكومة إلى حصار «جمهورية التوك توك»، بقرارات حظر استيراد المكونات الأساسية، وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطن المصري، تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك»، بعد القرار الوزاري، رقم 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، تعهدت الشركة المستوردة لـ«التوك توك» في مصر، بالبحث عن بدائل للمركبات ذات الثلاث عجلات، في مناورة تهدف إلى مواصلة النشاط وطمأنة حملة الأسهم بالبورصة.

الشركة تعمل على توفير البديل

وقال نادر غبور العضو المنتدب لشركة «جي بي أوتو»، في إفصاح للبورصة، إن شركته بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بعد قرار حظر استيراد الدرجات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، إضافة إلى تحديد التعديلات المثلى لمزيج من منتجات الشركة، في إطار جهودها لحماية مصالح مساهميها وتخفيف النقص المتوقع في الأداء.

نمو هوامش أرباح قطاع المركبات

وتابع «قطاع المركبات نجح في الاستفادة من ارتفاع معدلات الطلب، عبر تعديل تشكيلة المنتجات وتحسين سياسات التسعير، والضغوط التضخمية، وهو ما انعكس على نمو هوامش أرباح القطاع على الرغم من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمي».

الطلب القوي على باقة المنتجات والخدمات

وأعرب العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن اعتزازه بأداء الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفضل الطلب القوي على باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ومردوده الإيجابي على دعم نمو عمليات الشركة.

إطلاق العلامتين الجديدتين «شانجان» و«هافال»

وأشار «غبور»، إلى أن قطاع سيارات الركوب نجح في إطلاق العلامتين الجديدتين «شانجان» و«هافال»، على الرغم من تأثر القطاع بأزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات، وهو ما يعكس قدرة الشركة على إطلاق وتنمية علامات تجارية جديدة بكفاءة في الأسواق التي تعمل بها، بينما واصل قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات نموه، مستفيدا من معدلات الطلب المرتفعة على منتجات القطاع.

وأضاف أن الإدارة ركزت على تعزيز نتائج قطاع الشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء عبر التركيز على تنمية مبيعات، معدلات الإنشاء والاستفادة من ارتفاع الإنفاق الحكومي على تطوير البنية الأساسية، وإقامة المشروعات القومية الأخرى، وذلك من تأثير تراجع مبيعات الحافلات نتيجة تباطؤ القطاع السياحي وتراجع معدلات الحضور بالمدارس تأثرا بأزمة «كوفيد –19».

قرار وقف استيراد المكونات الأساسية لـ التوك توك

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزاري، رقم 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، وجاء القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّ هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال «التوك توك» بوسيلة نقل آمنة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك».

الشركة المستوردة للتوك توك تحقق نمواً 57.4% في أرباح التسعة أشهر

وأظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة جي بي أوتو، المستوردة لمركبة التوك توك، ارتفاع أرباحها بنسبة 57.4% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، على أساس سنوي.

وكشف بيان الشركة، أنها سجلت أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 794.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة المعلنة 22.39 مليار جنيه، مقارنة مع إيرادات بلغت 16.1 مليار جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.