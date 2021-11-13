«إحلال السيارات»: ضم «التوك توك» للمبادرة بعد تقنين وضعه

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة لم تبدأ في إحلال مركبات التوك توك، مشيرا إلى أنه بعد تقنين وضعه سيتم ضمه للمبادرة، التي بدأت في يناير الماضي بسيارات التاكسي والملاكي والميكروباص.

التكاتك تنتمي إلى القطاع غير الرسمي

وأضاف أحمد عبد الرازق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن التوك توك يعد من القطاع غير الرسمي في النقل، وهذه المركبات ربما ليس هناك حصر دقيق بأعدادها، فالبعض يقول إنها 3.5 مليون، والآخر يقول إنها أكثر من هذا.

وأوضح أن الحكومة قررت تقنين أوضاع التوك توك، من خلال استخراج تراخيص للسائق والمركبة، ودفع الصناعة الوطنية لإنتاج عربات بديلة للتوك توك، مثل الميني ڤان، وحظر استيراد مكونات التوك توك للحد من انتشاره، بقرار من وزارة التجارة والصناعة، لافتًا أن المبادرة لم تبدأ في مسألة إحلال مركبات التوك توك.

وتابع، بأن وزارة الداخلية بدأت في ترخيص التوك توك، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتقنين أوضاعه، وعند الانتهاء من تقنين الأوضاع وإيجاد البديل المناسب يتم ضم هذه المركبات إلى مبادرة الاحلال للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق الميني ڤان.

إحلال السيارات: تحريك الأسعار في المبادرة من 3 لـ18 ألف جنيه

وفي وقت سابق، أعلن عبد الرازق، أسعار السيارات ضمن المبادرة بعد زيادة أسعار مكونات تصنيع السيارة، ذاكرًا أن الزيادة لن تتجاوز 10% من السعر الحالي.

وأضاف، أن زيادة الأسعار في المبادرة، بدأت من 3 آلاف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، وفقا لمواصفات السيارة، مشيرًا أن سعر السيارة في المبادرة ما زال أقل من السعر خارجها حتى بعد زيادة الأسعار.