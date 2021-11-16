يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك لمشاهدة منتخب العراق الوطني مساء اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة «السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة».

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

وتردد قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 هو 12604 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعدل تصحيح الخطأ5/6، على القمر الصناعي نايل سات.

وأشارت قناة الرابعة العراقية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّ مباراة العراق وكوريا الجنوبية ستكون دون جماهير بسبب عدم مخاطبة الاتحاد العراقي لكرة القدم الجهات المعنية حول هذا الموضوع، قائلة: «علمت قناة الرابعة الرياضية من مصادر موثوقة أنّ السبب الرئيس وراء ذلك هو الخوف من تكرار ما حدث بعد مباراة الإمارات والعراق من شجار بين بعض الجماهير ولاعبي المنتخب».

ويسعى منتخب أسود الرافدين إلى تحقيق أول فوز له في التصفيات، بعدما خسر مباراة وتعادل 4 في أول 5 مواجهات بالتصفيات، على جانب آخر يريد منتخب كوريا الجنوبية تحقيق الفوز الرابع له في التصفيات.

نتائج العراق في تصفيات كأس العالم

- المباراة الأولى: تعادل سلبي ضد كوريا الجنوبية.

- المباراة الثانية: خسارة من إيران بثلاثية.

- المباراة الثالثة: تعادل سلبي مع لبنان.

- المباراة الرابعة: تعادل إيجابي مع الإمارات 2-2.

- المباراة الخامسة: تعادل مع سوريا 1-1.

نتائج كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

- المباراة الأولى: تعادل سلبي مع العراق.

- المباراة الثانية: فوز على لبنان بهدف نظيف.

- المباراة الثالثة: فوز على سوريا بنتيجة 2-1.

- المباراة الرابعة: تعادل مع إيران بنتيجة 1-1.

- المباراة الخامسة: فوز على الإمارات بهدف نظيف.