كثرت عمليات البحث من قِبل عشاق الساحرة المستديرة خلال الأيام الماضية، بشأن تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، إذ يتبقى جولة واحدة فقط من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية، ومونديال قطر 2022، وحصلت قناة ssc السعودية الرياضة 1، و2 على حقوق بث المباريات، فضلًا عن قناة أبو ظبي الرياضية 1، وقناة البحرين الرياضية 1، إلا أنّها غير منقولة عبر قنوات بي إن سبورت.

تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

وتنقل القنوات السعودية الرياضية المباريات أيضًا عبر البث المباشر عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعبر حساب القناة الرسمي على تويتر، وهذا الحساب يذيع بثا مباشرا بالفيديو لمعظم المباريات المذاعة على القنوات الأربع، والبرامج التي تذاع عليها، كما ستجد عليها مقاطع فيديو من أهم أحداث اللقاءات في جميع البطولات المذاعة، وأهم لقطات وتصريحات النجوم والمحللين في البرامج.

موعد مباراة مصر والجابون

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الجابوني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، فيما يحل الجابون بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة بـ4 فقط.

وطالب كيروش، اللاعبين بخوض مباراة الجابون بجدية كبيرة، وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، للوصول إلى النقطة رقم 14، قبل مواجهتي ذهاب وإياب المرحلة الحاسمة من عمر التصفيات، والتي لم يتحدد فيها المنافس بعد.