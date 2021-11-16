دراسة هولندية توصي بشرب الشاي الأسود: 5 أكواب يوميا تفيد القلب

الشاي الأسود المشروب الشعبي الذي يحرص على تناوله معظم المصريين في مختلف المناسبات والأوقات، كان ومازال محور العديد من الدراسات التي تقوم على تحليل مكوناته وتأثيراته الإيجابية والسلبية والطريقة الصحيحة لتناوله، وفي هذا الصدد كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، عن أبرز النتائج التي توصلت إليها دراسات هولندية حديثة حول مشروب الشاي وتأثيره على صحة القلب قائلا: «أخبار سعيدة للي بيحبوا الشاي» ممازحا: «المهم ما يكونش بالياسمين»

من 3: 5 أكواب يوميا من الشاي مفيدة للقلب

وأضاف «شعبان» عبر صفحته على «فيس بوك»: «من 3: 5 أكواب من الشاي الأسود يوميا مفيدة للقلب، حسب دراسة هولندية حديثة»، موضحا: «أفادت أبحاث هولندية حديثة، أن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميًا، يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية». متابعا: «أوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول الشاي كواحد من المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة (التلغراف) البريطانية على موقعها الإلكتروني».

الشاي يخفض ضغط الدم المرتفع:

وأشار: «قال إيرت شوتين، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في العشر سنوات الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة»، مضيفا أن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع، كما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع: «كانت دراسة فرنسية أثبتت أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل، وقال معدو الدراسة: اشربوا الشاي لأنه مهم لحياتنا حيث يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين.. لذا نوصي بشرب الشاي».

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا. مؤكدة على أن يتم شرب الشاي بدون حليب بدون سكر، وليس بعد الأكل مباشرة.