هل «شرب الشاي» يقتل كورونا في 10 دقائق؟.. مجلة صينية ترد: مفيش دليل

تناولت صحيفة «بكين نيوز إكسبريس» الصينية مجموعة من الشائعات التي تناقت خلال يناير 2021 بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد –19» وفي مقدمتها شائعة أنَّ الشاي يقتل الفيروس.

ونقلت الصحيفة للصينية، قائمة بالشائعات العلمية الشهرية وهي القائمة التي تخضع لتوجيهات جمعية بكين للعلوم والتكنولوجيا، وإدارة الفضاء الإلكتروني في بكين، وجمعية «كابيتال إنترنت»، ويتمّ إصدارها بشكل مشترك من قبل رابطة الصحفيين والمحررين للعلوم والتكنولوجيا في بكين وموقع بكين الإقليمي بالاشتراك مع منصة رفض الشائعات.

وأبرز الشائعات التي تمّ تناولها هي أنَّ 90٪ من فيروسات كورونا الجديدة تمّ قتلها عن طريق الشاي في دقيقة واحدة، ويمكن أن يموت 99.9٪ من فيروسات كورونا الجديدة عن طريق الشاي في غضون 10 دقائق.

تشير هذه الدراسة إلى فريق بحث بقيادة هيسايتشي يانو، أستاذ العدوى الميكروبية في جامعة «نارا» الطبية في اليابان، حول «تأثيرات تعطيل أنواع الشاي المختلفة على فيروس كورونا الجديد»، وخلاصة المقال أنَّ هذه الدراسة فشلت في التحقق من تأثير «الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بشرب الشاي».

وتمّ الرد على هذه الشائعة من خلال تجربة في أحد المختبرات، إلا أن الصحيفة الصينية ترى أنَّ ما يتمّ اختباره في المختبرات لا يمكن أن ينطبق كثيرًا على التأثير المباشر لشرب الشاي داخل الجسم.

وحتى الآن، لا يوجد دليل كامل قائم على الأدلة مثل البيانات المضادة للفيروسات أو البيانات التجريبية السريرية على مستوى الخلايا المختبرية، والتجارب على الحيوانات الحية، وعلاقات الجرعة التي يمكن أن تثبت أن شرب الشاي وحده يمكن أن يمنع أو يعالج عدوى فيروس كورونا الجديدة.

ويأتي هذا في وقت قتل فيه فيروس كورونا المستجد أكثر من 2 مليون حول العالم، فيما تجاوزت الإصابات 100 مليون حالة، في وقت يكافح العالم من أجل التوصل إلى لقاح يثبت فعاليته لمعالجة الفيروس أو تعطيل انتشاره.