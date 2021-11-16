قناة السويس: تصدير 9200 طن ملح إلى أوروبا عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تصدير 9200 طن ملح إلى أوروبا، عبر ميناء العريش على متن سفينتين قادمتين من مينائى بورسعيد والإسكندرية.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر لها اليوم، عن استمرار عمليات تصدير الملح الى أوروبا عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة «ZAMZAM 1»، القادمة من ميناء بورسعيد، والتى ترفع علم سانت كيتس، ويبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3700 طن ملح إلى بلغاريا.

شحن 5500 طن ملح إلى رومانيا على متن سفينة قادمة من الإسكندرية

كما استقبل الميناء السفينة «FK HATICH»، القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107أمتار، والغاطس 6.5 متر، وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى رومانيا.

السفينتان تسجلان الدخول رقم51 إلى ميناء العريش منذ تشغيله

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول السفينتين، فقد سجل الميناء دخول واحد وخمسين سفينة منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى، والتاسعة والعشرين من نوعهما لتصدير الملح إلى الأسواق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش وصل إلى 123200 طن ملح.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.