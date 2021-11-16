تحذيرات من شراء «الكوارع والممبار»: بينضفوها بالجير ومياه النار

حذر عدد كبير من الجزارين بالغرف التجارية، من شراء الكرشة والممبار والكوارع من الباعة الجائلين والسيدات، التي تنتشر في الأسواق، مؤكدين أنها قد تتسبب في الفشل الكلوي والإصابة بالسرطان.

وتعتبر الكرشة والممبار والكوارع من أحشاء الحيوانات القابلة للأكل، وهي مفضلة لدى عدد كبير لطعمها اللذيذ، كما أنها غنية بالقيم الغذائيّة، وتعد مفيدة لصحة العظام، ولكن قد يصعب على البعض تنظيفها، وتنتعش مبيعاتها في الشتاء بنسبة تتجاوز الـ70% للحصول على التدفئة.

تحذيرات شعبة الجزارين الكرشة: بها سم قاتل

وقال سعيد زعلول عضو شعبة القصابين بغرفة الجيزة في تصريح لـ«الوطن» إن هناك رواجا كبيرا في بيع الكرشة والممبار والكوارع في الأسواق الشعبية، واصفا إياها بالخطرة بسبب طريقة تنظيفها، حيث يتم تنظيفها، بإضافة الجير ومياه النار، حتى تصبح ناصعة البياض، ثم بعد ذلك يتم غسلها بالمياه المثلجة حتى تتجمد، وهنا تكمن الخطورة حيث تمتص أنسجة هذه الأحشاء كمية كبيرة من الجير ومياه النار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الإنسان وتصيبه بالفشل الكلوي والسرطان.

الجزار يبعها لجذب المستهلك

وأضاف عضو شعبة الجزارين أن عدد كبير من الجزارين، لجؤا إلى هذه الطرق، ويتم بيعها بشكل كبير في محلات الجزارة، كمصدر من مصادر الجذب للمستهلك وبعيدة عن أعين الرقابة.

الطريقة المثلى لتنظيف الكرشة

وأوضح «زغلول» أن الطريقة المثلى لتنظيف الكرشة والممبار والكوارع هي مياه الحنفية الساخنة وتعد هي الطريقة المثلى لصحة الإنسان.

الأسباب الحقيقية وراء انتشار الكرشة المسممة في الأسواق:

وأرجع «زغلول» أسباب انتشار هذه الطرق لتنظيف الأحشاء هي صعوبة تنظيفها، لذلك يلجأ البعض لاستخدام مياه النار وطرق أخرى مضرة بالصحة في تنظيفها، موضحا أن الطريقة المثلى لتنظيف الكرشة والممبار هي باستخدام مياه الحنفية الساخنة، حيث توضع الكرشة في وعاء به ماء نظيف على النّار، ليَغلي لفترة قصيرة، ومن ثمّ يزال من الماء المغلي حتى يبرد ويتم إزالة الأوساخ والدهون العالقة على الكرشة ويتم كشطها بلطف باستخدام طرف سكين غير حاد، حتى يصبح لونها أبيض، ثم يتم نقع الكرشة في وعاء به ماء وعصير ليمون وخل، ويترك لفترة من الزمن ومن ثم يتم غسلها بماء الحنفيّة.