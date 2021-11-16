أحمد شيحا يفتتح معرض «روح مصرية» بجاليري «بيكاسو إيست»

يفتتح جاليرى «بيكاسو أيست»، التجمع الخامس، معرض «روح مصرية» للفنان التشكيلي أحمد شيحا، وذلك يوم السبت 20 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة الخامسة عصراً، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والممثلين والإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.

50 عملا فنيا في معرض أحمد شيحا

يضم معرض «روح مصرية»، للفنان أحمد شيحا ما يقرب من 50 عملاً فنياً بالإضافة إلي توقيع كتاب من إصدار جاليري بيكاسو إيست، والذي يحمل بين طياته أعمال الفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة، مصحوباً بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.

وسبق وقال الفنان حسين بيكار، عن الفنان التشكيلي، «فى متاهة الأنماط وفوضى الأساليب لا يجد الفنان لغة محددة تتسع لكل ما تفيض به نفسه خيراً مما حققه أجداده الفراعنة من شمولية التعبير، وعدم تفتيت الحس وتجزئة المشاعر».

كما قال الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى عنه، «الزمن هو السؤال الجوهرى الذى يطرحه علينا أحمد شيحا فى صوره، هل يمكن أن يلتقى الماضى والحاضر؟ هل يمكن أن تجتمع الروح والجسد، والسماء والأرض، والحلم والواقع فى زمن واحد؟ أحمد شيحا يحلم بهذا الزمن الجامع».

ومن جانبه، قال عنه حسين نصر الله، في تصريحات صحفية «لوحاته تسمعنا همس الصلاة السحرى، لكن هذا الهمس الجمالى يدوم أكثر من حواسنا السمعية التى تنصت إليه».

أما يوسف ادريس فقد سبق وقال عن «شيحا»، إن الرؤى التى يقدمها لنا فى لوحاته، رؤى نادرة الحدوث، وحدوثها نادر التكوين، وتكوينها ينمّ عن فنان بليغ الحساسية شديد التوهج.

جدير بالذكر، أن أحمد شيحا شارك فى الكثير من المعارض الخاصة فى كل من لبنان والكويت والأردن والعراق، ومعرض بمركز الهناجر للفنون 1995- 1999 – القاهرة، ومعرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين مارس 2008، ومعرض (أسطح زمنية) بجاليرى مصر بالزمالك نوفمبر 2016، معرض بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه مارس 2019.وحصل أحمد شيحا على عدة جوائز، منها: شهادة تقدير مجلس حكومة كاليفورنيا عن أعماله الفنية بها، عام 1989، وشهادة تقدير من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجاحه في رحلته الفنية، والميدالية الذهبية من جامعة الإسكندرية، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016 وغيرها من التكريمات المحلية والدولية.