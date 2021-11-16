تامر حسني لطفلة شاركته الغناء بحفله في جامعة مصر: «أشوفك في فيلم قريب»

تصدر الفنان تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند قوائم البحث جوجل، بعد إحيائه حفلا غنائيا أمس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تألق خلال الحفل وقدم باقة من أروع أغانيه.

تامر حسني يحيي جمهوره في حفل بجامعة مصر

وحرص «حسني» في بداية الحفل على تقديم التحية لجمهوره معبرًا عن سعادته بوجوده معهم، كما صافح خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد فودة المستشار الإعلامي للجامعة.

وشهد الحفل حضورا متميزا من نخبة نجوم المجتمع وجمهور تامر حسني، حيث كان الحفل كامل العدد، وقدم تامر حسني خلال الحفل أغاني: «حلو المكان ، تليفوني رن، ما بطلناش إحساس، عيش بشوقك، ارجعلي، وكفاياك أعذار، وصعبة».

تامر حسني يوجه رسالة للجمهور من خلال «خليك فولاذي»

وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه عند تقديمه أغنية «خليك فولاذي» وأشار تامر حسني إلى أن أغنية «خليك فولاذي» بها العديد من الرسائل ورسالة خاصة إلى الشباب بضرورة تحدي الظروف الصعبة، وعدم الاستسلام لليأس، كما أوضح ضرورة أن نواجه بإصرار وتحدي كل الظروف الصعبة، وأنه يجب الاقتداء بكل إنسان ملهم أعطانا الأمل في الغد.

تكريم تامر حسني من جامعة مصر

وقام خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء بتكريم النجم تامر حسني ومنحه «قلادة الجامعة»، تقديرًا لفنه وحضوره، وسط فرحة وسعادة الجماهير، وقام تامر حسني بتوجيه الشكر للجامعة ورئيسها الدكتور خالد الطوخي ونشر صور من الحفل عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها: «كل الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور خالد الطوخي رئيس الجامعة والإعلامي محمد فوده، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيرة باليوبيل الفضي بمرور 25 سنة على إنشاء الجامعة، كل الشكر لكم والإعلامية فرح علي ولكل جمهورنا الكريم».

تامر حسني لطفلة في حفله الأخير: أشوفك في فيلم قريب

ومن أبرز لقطات الحفل قيام طفلة بمفاجأة الجمهور والصعود إلى المسرح بجانب تامر حسني، للرقص على أغنية «صعبة» وسط تصفيق الجمهور، وقامت بالمشاركة معه في غناء «صعبة» و«فجأة افترقنا»، وقال لها تامر: «أشوفك في فيلم قريب إن شاء الله».