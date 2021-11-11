تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض اليوم

يستعد الفنان تامر حسني، لـ إحياء حفل غنائي، اليوم الموافق 11 نوفمبر، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، خلال حفله باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها دائماً، على أن يكون موعد الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تامر حسني يطرح كليب «يا فرحة»

وطرح الفنان تامر حسني، مؤخراً فيديو كليب «يا فرحة»، عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واستطاع هذا الفيديو تحقيق ما يقرب من 7 مليون و100 ألف مشاهدة، خلال مدة طرحه التي لا تتجاوز الثلاثة أسابيع حتى الآن.

ويُعد كليب «يا فرحة»، لـ الفنان تامر حسني، من كلماته وألحانه، وإخراجه، وتوزيع على فتح الله، وتسجيل عبد الرحمن شوقي، وجلال فهمي.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

ويذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسني، في مجال السينما، هي مشاركته في تقديم فيلم «مش أنا»، والذي جرى عرضه في شهر يونيو من العام الجاري 2021، حيث يُعد من إخراج ساره وفيق، وتأليف الفنان تامر حسني.

فريق عمل فيلم «مش أنا»

قدم فيلم «مش أنا»، عدد كبير من نجوم الفن: مثل حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج على عبد العظيم، سوسن بدر، وغيرهم من الفنانين، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: محمد عبد الرحمن، فايز المالكي، إياد نصار، وغيرهم.

قصة فيلم «مش أنا»

وتدور قصة فيلم «مش أنا»، حول شخصية حسن، الذي يُصاب بحالة غريبة، وهي عدم التحكم في أفعاله، والسيطرة على نفسه ويده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية لـ العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، التي تحدث نتيجة هذا المرض، بينما أصدقائه على الجانب الآخر يرفضون تصديقه.