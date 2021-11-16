إصابة طالب بكسر في الجمجمة إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدرسة بالشرقية

أصيب طالب في الصف الثاني الإعدادي بكسر في الجمجمة إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل مدرسة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية .

بلاغ بإصابة طالب إثر سقوطه داخل مدرسة

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أبو كبير بسقوط طالب بالصف الثاني الإعدادي بأولاد موسى بمركز أبو كبير، من الطابق الثاني بالمدرسة ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

جرى نقل الطالب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

ومن جانبه، قال أحمد عبد العظيم مدير الإدارة التعليمة بأبو كبير أنه فور تلقي الإدارة إخطارا بالواقعة توجهت لجنة من الإدارة إلى المدرسة لعمل الفحوصات اللازمة وتم زيارة الطالب والتواصل مع أسرته والإطمئنان عليه، مضيفا أنه من المرجح أن الطالب تسلق سور سلم المدرسة ما أدى لسقوطه.