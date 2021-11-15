محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير القومية وشارع «طلبة عويضة»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل قليل، شارع «طلبة عويضة»، ومنطقة القومية بمدينة الزقازيق، لمتابعة الأعمال الجارية لرصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة، التي بدأت منتصف سبتمبر الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن، وتشمل كشط الأسفلت القديم، ونقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات، ورفع البلدورات، وإزالة الجزيرة الوسطي لتوحيد اتجاه السيارات، لخلق السيولة المروروية المطلوبة بالمنطقة، وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تفقد شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، الذي يشهد أعمال كشط الأسفلت القديم بطول 1700 متر لكل اتجاه، تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعديل الإتجاهات المرورية ورفع الجزيرة الوسطى لتوسعة الشارع وخلق السيولة المروية المطلوبة.

إسراع الخطى في أعمال نقل أكشاك الكهرباء

شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئاسة كهرباء قطاعات الشرقية بإسراع الخطى في إنجاز أعمال نقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات، ورفع الجزيرة الوسطى، وإزالة البلدورات بمناطق التطوير، تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد منطقة القومية بمدينة الزقازيق، والمخطط تطويرها ورفع كفاءتها ووضع اللمسة الجمالية عليها بتكلفة 5 ملايين جنيه، مشدداً علي رئيس مركز الزقازيق برفع الإعلانات المخالفة، واتخاذ اللازم حيال أصحابها، وذلك بالتوازي مع رفع أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات، لتوحيد الحركة المرورية بالشوارع.

إزالة التعديات على الشارع أمام العمارات

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي ثاني بإزالة السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الشارع، والالتزام بالمساحات المخصصة لهم وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد اعتمد المخطط المروري الجديد لمنطقة القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق، لتوحيد اتجاه حركة السيارات، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة.

رافق المحافظ كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق، والعقيد تامر مباشر، وكيل إدارة مرور الشرقية.