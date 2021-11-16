وكيل «صحة النواب» ينفي حدوث جائحة صحية قريبا في مصر

نفى محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ما يثار حول حدوث جائحة صحية جديدة في مصر خلال فترة قريبة.

قيود يتضمنها القانون الجديد للحريات

وقال الوحش، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون لمواجهة الاوبئة والجوائح: هذا الكلام عار من الصحة، والقانون الجديد ينظم الأمور حال حدوث الجائحة.

الوحش: 25 إجراء لمواجهة الجوائح في القانون الجديد

وأشار إلى أن الحكومة كانت حريصة على تنظيم المسألة بشكل يتماشى مع الدستور، متابعا: البعض يرى أن هناك قيود يتضمنها القانون الجديد للحريات، وفي ظل وقف العمل بقانون الطوارئ كان من الإلزام ضرورة إصدار هذا القانون.

وشدد الوحش على أن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، يتضمن ترتيبات وإجراءات بينها 25 إجراء لمواجهة الجوائح الصحية وهو أمر محمود، على حد تعبيره.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلي النواب، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، قائلا: جميعنا فقدنا اقارب وأصدقاء في ظل جائحة فيروس كورونا، لكن تتطور الأمور في شأن هذه الجائحة، بدأنا وضع الوسائل لكن لم تكن هناك تشريعات حاكمة، والبريطانيون أصدروا قانونا للتعامل مع الجوائح الصحية في الوقت الذي حاولت الحكومة إصدار بعض القرارات لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه السجيني، الشكر للجنة بسبب إدخالها عدد من التعديلات والتي أعفته من الطعن بعدم الدستورية.

رفض رفع الحصانة عن نائبة

كان مجلس النواب، قد رفض في بداية الجلسة طلبا من النائب العام، برفع الحصانة عن إحدى النائبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وجاءت الرفض لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية الخاصة بهذا الأمر.