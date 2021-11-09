لجنة برلمانية مشتركة تناقش مشروع قانون الجوائح الصحية

بدأت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الآن لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وكانت اللجنة قد أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق.

علاء فؤاد يؤكد على أهمية شروع قانون مواجهة الأوبئة و الجوائح الصحية

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض خلال مناقشة مشروع القانون النص كما ورد من الحكومة والنص المقترح من اللجنة.

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة و الجوائح الصحية.

يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة

يتألف مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

و يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

عقوبات بمشروع القانون

ووفقا لمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال، واشتمل مشروع القانون على عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

وتضمن مشروع القانون عقوبات على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.