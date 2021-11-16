بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بيوبيلها الفضى بحضور كوكبة من رموز المجتمع.. وتامر حسنى يشعل الحفل

فى احتفالية ضخمة، وأجواء مبهجة، احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، على مسرح الجامعة، وذلك بحضور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، والكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور محمد عمر أبو دوح، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من رموز المجتمع، كما قدمت الحفل الاعلامية فرح علي.

نجم الجيل يقدم باقة متميزة من أجمل أغانيه على مسرح الجامعة.. وخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء يمنحه تكريما رسميا

وكرم خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، النجم تامر حسنى تكريما رسميا بمنحه "درع الجامعة"، لكونه اهم فنان مؤثر حالياً محليا ودوليا في الشباب المصري و العربي ،ولكونه نجما من طراز خاص، ويعد سفيرا للانسانية، كما أنه بالأرقام أيقونة فنية حقيقية وركيزة أساسية من ركائز القوى الناعمة فى مصر، ويمثل طاقة فنية متفجرة ليس فى مجال واحد فقط بل فى مجالات متعددة وجميعها حقق فيها ناجحا ساحقا و كسر جميع الأرقام السابقه لأي نجم على مر العصور و حقق ارقاماً غير مسبوقه في عالم السينما و الغناء معاً سواء كمؤلف افلام أو شاعر غنائي، أو ملحن، أو مطرب، أو ممثل، أو مخرج، أو منتج، أو ممثل أو مطرب، كل هذه المجالات اقتحمها ببراعة واحترافية وحقق فيها نجاحا عبقريا جعل ادارة بيج ابل اوورد العالميه تهديه درع اسطورة القرن و هو العربي الوحيد المعترف به في هوليوود بالبصمه الأسمنتيه ضمن ٢٥٠ فنان عالمي على مر العصور و حاصل على شهادتين من جينيس ريكورد العالميه للأرقام القياسيه

وصعد تامر حسنى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووجه الشكر لخالد الطوخى على هذا التكريم وأيضا وجه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤكدا أنها واحدة من أعرق الجامعات في مصر، وتقدم مستوى علمى راقى ومميز، وتعمل دائما على دعم الطلاب وتنويرهم، مهنئا الشكر خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء باليوبيل الفضى، وشاكرا اياه على دعمه الكبير للعملية التعليمية.

وفي نفس السياق وجه الفنان تامر حسني التحية لمستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الإعلامي محمد فودة، قائلا: "هو من ساعدني وساندني بمقالاته الجريئة والداعمة في وقت كان كل الإعلام المعاكس ضدي و كان هو الوحيد من وقف بجانبي في هذا الوقت فكان نعم الصديق والاعلامي المحترف الذي قدم لي المساعدة دون أن تكون هناك سابق معرفة حينها".

ويواكب هذا العام مرور 25 عامًا على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي انتهجته مؤسستها الراحلة الدكتورة سعاد كفافى، التى وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التى يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها

وقدم نجم الجيل تامر حسنى خلال الحفل بأقة من أجمل أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفائل.