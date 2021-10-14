منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021.. الشروط والمستندات المطلوبة

انتظمت الدراسة بالجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2021، بدءا من السبت الماضي، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، أنه يجري الإعداد لإعلان نتيجة المنح الدراسية الشاملة التكاليف والجزئية، كالإعلان عن منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، ونتيجة القبول بها، والجامعة البريطانية وجامعة بدر وغيرها من الجامعات، مؤكدة أن المجلس خصص نسبة 5% منح دراسية مجانية للجامعات يتم منحها للطلاب وفقا للقواعد المنصوص عليها من قبل المجلس.

منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021: لم تعلن لعدد من الكليات

وأضافت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، أن لكل جامعة منحة خاصة بها واشتراطات يحددها مجلس أمناء الجامعة، بجانب اشتراطات وزارة التعليم العالي، مثل منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، ومنحة جامعة النهضة، ومنحة جامعة المستقبل، ومنحة الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من غلق باب التقديم المباشر للكليات بالجامعات الخاصة، الكشف عن نتيجة الطلاب الذين تقدموا للمنح الدراسية وتم قبولهم.

منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

وعن قواعد واشتراطات التقدم لمنحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنها تتمثل في الآتي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب الراغب في الحصول على المنحة أتم 12 عاما دراسيا نظاميا، وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- اجتياز المواد المؤهلة للقبول بمختلف الكليات.

- أن يتجاوز مجموع الطالب في الثانوية العامة الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

- تقديم الأوراق الثبوتية وتتمثل في أصل شهادة الميلاد، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصور ضوئية لشهادة ميلاد الأب والأم والأشقاء، وصور بطاقة الأب والأم، مع ضرورة تقديم بحث اجتماعي وصور ضوئية منه، وتقديم مفردات مرتب رب الأسرة، وفاتورة كهرباء وفاتورة مياه، وتقديم إثبات قيد من المدرسة للطالب.