خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن تنفيذ مشروع الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جميع خدمات المسجد النبوي بسهولة ويسر، ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير الخدمات لتلك الفئة من قاصدي المسجد النبوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

حوامل مصاحف مرنة وأسطونات لتفسير القرآن بلغة الإشارة

وبحث الوكيل المساعد للتفويج بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، محمد بن علي فقيهي، مع عدد من ممثلي الجمعيات المختصة بخدمة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالمدينة المنورة، جوانبَ الخدمات المتوقع تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمسجد النبوي، مضيفا أنه من المقرر إنشاء مصليات في جميع المناطق داخل أروقة المسجد النبوي، بالإضافة الى أنشاء حوامل المصاحف المرنة لذوي الإعاقة الحركية و لكبار السن وتوزيع أسطوانات لتفسير بعض سور القرآن الكريم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، لتمكينهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة دون متاعب منذ وصولهم للمسجد النبوي حتى مغادرتهم، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

مواقع لذوي الأحتياجات الخاصة داخل المسجد النبوي

وفي سياق متصل، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مواقع داخل المسجد لاستقبال ما يقرب من ألف و400 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال أبواب مخصصة لدخول هذه المواقع، فيما تم تخصيص موقع لترجمة الخطب بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.

إجراءات احترازية لضمان سلامة ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال المدير العام للتوسعة الشمالية بالسعودية، وليد المسعودي، إنه يجري عمل الاستعدادات الدائمة وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الاجتماعي بين المصلين حسب التدابير الوقائية المعمول بها للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد النبوي خلال جائحة كورونا.