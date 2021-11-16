طبيبة عن دهون الـ belly fat: خطيرة وتسبب سرطان القولون وتصلب الشرايين

يحذر أخصائيو التغذية وأمراض السمنة من تراكم دهون البطن أو belly fat، والتي تعد من أخطر أنواع الدهون، لأن لها تأثيرات خطيرة على صحة الجسم، ويقدم الخبراء العديد من النصائح للتخلص من دهون البطن أو belly fat، للتمتع بصحة جيدة.

وقالت الدكتورة مروة شعير الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية لـ«الوطن»: إن belly fat هي الدهون الخطيرة الموجودة في البطن في الرجال والنساء وهي أشد أنواع الدهون خطورة لعدة أسباب حيث تكون هذه الدهون السبب وراء الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكر من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، وسرطان القولون وأنواع كثيرة من السرطانات والإصابة بتصلب شرايين القلب وتقليل القدرة الجنسية عند الرجال وتراجع القدرة على الإنجاب عند السيدات.

مؤشرات تراكم belly fat

وأوضحت «شعير» أن الإصابة بدهون البطن تظهر من ملاحظة الملابس وقياس محيط الخصر بالمازورة دون شفط البطن، ويعتبر فوق 85 سنتيمتر للسيدات خطرا، وفوق 90 أو 95 سنتيمتر للرجال يعتبر belly fat أو في مرحلة الخطورة.

أسباب تراكم دهون البطن أو belly fat

- بسبب وراثي ووجود تاريخي في العائلة «عندهم كرش».

- ارتخاء العضلات بعد التوقف عن ممارسة الرياضة أو بعد الولادة، وكذلك زيادة السعرات الحرارية مع عدم بذل مجهود لحرق لسعرات الحرارية.

- بعض المشكلات أو الخلل في عمل بعض الهرمونات الرجال، وحدوث تكيس على المبايض عند النساء.

التخلص من belly fat

- الابتعاد تماما عن الأطعمة المقلية والسكريات.

- الحرص على تناول الأغذية المحتوية على نسبة عالية من الألياف والموجودة في الخضار والفاكهة، وكذلك تناول البروتينات.

- تناول الدهون الصحية الموجودة في المكسرات وزيت الزيتون وزيت بذر الكتان

- ممارسة الرياضة، ولكن بحذر لأصحاب الأوزان الكبيرة، حتى لا تسبب الرياضة في مخاطر، ويفضل ممارسة رياضة المشي لأصحاب الأوزان الكبيرة بحيث لا تقل عن نصف ساعة يوميا.

- اتباع نظام الصيام المتقطع «لمدة 16 ساعة» والذي يساعد بشكل كبير جدا على حرق belly fat، لأن الصيام المتقطع يخلص الجسم من دهون البطن والأرداف، كما يعمل الصيام المتقطع على تنظيم الدهون في الجسم بشكل متناسق.

- الحرص على شرب كميات كافية من المياه والمشروبات الفاتحة بدون سكر أو السكر المستخلص من نبات استيفيا.

وأكدت «شعير» مع اتباع النصائح السابقة يمكن ملاحظة النتائج سواء على الميزان أو بقياس الخصر بالمازورة، بعد أسبوع واحد.