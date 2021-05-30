دراسة حديثة: إصابة كورونا تؤثر على القدرة الجنسية ومعدل الإنجاب

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تؤثر على القدرة الجنسية للرجال وكذلك على معدل الإنجاب، وأن بعض أعراض الإصابة بالفيروس قد تستمر من ثلاثة أشهر حتى عام كامل.

وأوضحت الدراسة المصرية التي أجراها الدكتور هشام ماجد، الطبيب المصري والناشر العلمي الدولي، والتي نُشرت في مجلة العلوم الطبية الأمريكية هذا الأسبوع بعنوان «الاحتياطات والعلاج لمتلازمة الكورونا طويلة المدي»، أو «Long COVID-19 syndrome precaution and management»، أن تلك المتلازمة لفيروس كورونا طويلة المدي وقد تستمر بعض أعراض المرض لمدة ثلاثة أشهر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل، ما ينعكس بالسلب على معايير التشخيص والعلاج في التخصصات الطبية المختلفة، وقد تسبب حالة من التشخيص الخاطئ لتلك الأعراض.

متلازمة كورونا

وتابعت الدراسة، بأن الوقوف التاريخ المرضي والإصابة السابقة بفيروس كورونا في منتهي الأهمية، وكذلك معرفة مفهوم «متلازمة كورونا طويلة المدي» والتى تؤثر علي جميع أجهزة الجسم، بداية من الجهاز العصبي والنفسي ومرورًا بأجهزة القلب والرئة والكبد والكلى، وكذلك على العين والجلد، ونهاية بالتأثير على القدرة الجنسية ونسب نجاح عمليات التلقيح المجهري وأطفال الأنابيب.

القدرة الجنسية

كما أشارت نتائج البحث المصري الدولي إلى أن هناك ضعف قد يحدث في القدرات الجنسية لدى الرجال مع تلك المتلازمة، وذلك نتيجة نقص الدورة الدموية إلى القضيب، وكذلك إرتفاع معدلات القلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى الضعف العام في الصحه العامة.

وأوصى البحث في تلك الحالة بالنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن الكحول والتدخين والمشي يوميًا 15 دقيقة على الأقل، وكذلك ممارسة العلاقة الزوجية بطريقة لا تحتاج مجهودًا كبيرًا، ويمكن أيضًا استعمال بعض الأدوية المحفزة طالما لا يوجد موانع طبيه منها.

التلقيح المجهري

أما فيما يخص عمليات التلقيح المجهرية وأطفال الأنابيب، أوصت الدراسة بتأجيل تلك العمليات لمده ستة أشهر، وقد تصل إلى عام، في حالة إصابة أحد الزوجين بفيروس كورونا، حتى تزيد معدلات النجاح ويحدث الحمل بأمان وسلام.

وفيما يلي رابط تحميل البحث:

https://biomedscis.com/pdf/OAJBS.ID.000286.pdf