تحذير من شراء الذهب عيار 21 عند الاستثمار: البندقي أفضل خيار

نصح تجار الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المواطنين باقتناء السبائك عيار 24 جرام، وحذروا من شراء الذهب عيار 21 الشعبي، كما يلقبونه في السوق المصري لعدة أسباب من أهمها المصنعية.

شعبة الذهب تحذر من شراء عيار 21

وقال الدكتور واصفي واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن السبائك عيار 24 «البندقي» تعد أفضل خيار لكونها تباع بسعر أعلى في سوق الذهب وقلة المصنعية ومعدل الفائدة كبير عند بيعه، فضلا عن سهولة بيعه في أي وقت للحصول على الأموال.

وأوضح «واصف» أنه لا ينصح بشراء عيار 21 نتيجة ارتفاع المصنعية وعند بيعه يفقد كثير من الأموال نتيجة خسارته للمصنعية، موضحًا أن اختيار الذهب عيار 21 كاستثمار غير مناسب إلا أن السمة الغالبة في للمصريين، تخزين الذهب على هيئة مشغولات ذهبيية منها أن سعر القطعة الذهبية يعتمد على التصميم والتنفيذ والأحجار الأخرى المضافة، ويتم خصم ذلك من قيمة القطعة الذهبيية عند البيع.

ولفت رئيس شعبة الذهب إلى أن المعدن النفيس حافظ على قيمته، ويعد الاستثمار الأكثر ربحية بالمقارنة بالملاذات الأخرى.

الذهب الأفضل في قائمة الملاذات الآمنة:

يحظى استثمار الذهب بسمعة جيدة وخاصة عند التقلبات السعرية على مر التاريخ، ولا يزال الاستثمار في الذهب وسيلة مناسبة لمن يمتلك فوائض مالية ويريد تجنب التضخم.

وأوضح «واصف» أنه بالرغم من التقلبات التي يمكن أن تشهدها أسعاره إلا أنه يبقى محافظا على قيمته على المدى الطويل، مؤكدًا أنه لا يوجد وقت محدد لشراء الذهب فهو يشترى في أي وقت متوفر فيها النقود.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب:

وأضاف «واصف» أن سلعة الذهب كأي سلعة تخضع لقانون العرض والطلب وسلوك المستثمرين والمتداولين في البورصات العالمية، ولا يوجد ضمانة لارتفاعه أو انخفاضه فهو «كموج البحر»، في المقابل هو الأفضل بالمقارنة بالعملة الورقية التي تعاني من التضخم وتآكل قدرتها الشرائية فإن الذهب لا يخضع للتضخم وقيمته.

ويزيد الطلب على استثمار الذهب دائماً في أوقات الاضطرابات والأزمات الاقتصادية لأن المستثمرين يبحثون عن حماية أنفسهم ويتجهون إلى ملك الملاذات الآمنة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، استقرارا عقب ارتفاع أمس الإثنين فى نهاية التعاملات بقيمة 3 جنيهات، ليباع عيار 24 بسعر 929 جنيها وبيع عيار 21 بسعر 813 جنيها بيع عيار 18 بسعر 697 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و504 جنيهات.