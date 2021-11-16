سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-11-2021

ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم

يتابع الكثيرين أسعار الذهب بشغف، خاصة في ظل التراجع في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأسبوع الماضي، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وبحسب شعبة المشغولات الذهبية، تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 16 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 811 إلى 813 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 695 إلى 697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,488 إلى 6,504 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 944.99 جنيه، 60.03 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 826.89 جنيه، 52.52 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 708.75 جنيه، 45.02 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.