«المعلومات» يستعرض إنجازات 7 سنوات في البترول.. 99 اتفاقية بـ17 مليار جنيه (جراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديوجراف جديد يستعرض حجم الإنجاز الذي حققه قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الأخيرة، حيث استعرض الفيديوجراف التطور الحادث في القطاع خلال السبع سنوات الأخيرة، التي شهدت توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار، وتنفيذ 45 مشروعًا لتنمية الحقول البترولية باستثمارات 565 مليار جنيه.

7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير

وأوضح المركز في بيان عنه، أنّ استثمارات مشروعين جديدين في قطاع البتروكيماويات في دمياط والإسكندرية، بلغا نحو 72 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير باستثمارات 86 مليار جنيه.

ووصل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 47 مليون طن بزيادة 35% مقارنة بعام 2014/2015، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.3 مليون وحدة وبنسبة زيادة 50%.