تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة» المتهم بقتل زوجته لـ20 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بسجن أكتوبر المركزي، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، جلسة محاكمة قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة»، والمتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

كانت النيابة العامة، قد قررت إحالة المتهم قذافي فراج الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ4 أشخاص، وهم صديقه وزوجته وسيدتان بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.