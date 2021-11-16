الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الشاب «صدام حسين» في مواجهات مع الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة، المقيم ببلدة طمون جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

واستشهد الشاب صدام حسين البالغ من العمر 26 عامًا، بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال في الضفة الغربية، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، الكيان المعترف به دوليًا والذي يتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من المنطقة.

وشهدت الضفة الغربية زيادة في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة، حيث قُتل الأسبوع الماضي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا، بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات مع فلسطينيين، إضافة إلى سلسلة من الهجمات شنّها مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين.

إصابة 70 طالبة باختناق

وأُصيبت طالبة من مدرسة اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، اليوم، بعدة كدمات وجروح في الكتف بعد أن اعتدى جندي من جيش الاحتلال عليها بالضرب ببندقيته، ونقلت إلى مستشفى ياسر عرفات في سلفيت.

وقالت مصادر من داخل المدرسة، أنّ أكثر من 70 طالبة أصبن بالاختناق بعد أن أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاههن بكثافة، خلال محاولتهن الوصول إلى المدرسة الثانوية الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، وفقًا لما جاء عن وكالة الأنباء الفلسطينية.