  الاحتلال الإسرائيلى يصيب طفلا فلسطينيا برصاصة مطاطية في الرأس

أصيب طفل فلسطيني برصاصة مطاطية في رأسه، أطلقها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل، مساء اليوم.

وأوضح شهود عيان، أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، أصيب أثناء تواجده مع أسرته في أرضهم الواقعة بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة «كرمي تسور»، المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.

إصابة طفل إسرائيلي برصاص الاحتلال

وأشاروا إلى أن الطفل نُقل إلى مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

فى السياق اقتحم 100 مستوطن، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن هؤلاء المستوطنين بينهم 28 من عناصر مخابرات الاحتلال، و10 من طلاب المعاهد الدينية، ووزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرائيل، اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

البرلمان العربي يدين الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأدان البرلمان العربي، الاقتحامات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة البيرة الفلسطينية، والذي أسفر عن إصابة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة العشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات العنيفة التي شنتها قوات الاحتلال.

وأكد البرلمان العربي أن القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل)" مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الإنسانية نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها الجريمة النكراء بحق الطفولة واغتيال قوات الاحتلال للطفل الفلسطيني محمد دعدس.