«تاون جاس» تكشف سبب انفجار منزل بولاق: «سباك» عدل تركيب ماسورة الغاز

صرح مصدر مسؤول بشركة تاون جاس العاملة في مجالات توصيل الغاز الطبيعي، بأن حادث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد عقارات منطقة بولاق الدكرور في الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، جاء نتيجة انفجار لماسورة الغاز في إحدى الشقق بالعقار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من خلال المعاينة الأولى لموقع الحادث، تبين أن الحادثة جاءت نتيجة قيام مالك إحدى الشقق بالعقار بعمل تعديلات في تركيبات مواسير الغاز الطبيعي بالشقة بمساعدة «سباك صحي».

وأشار المصدر إلى أن مالك الشقة استدعى «سباك» لتغيير وتعديل إجزاء من تركيبات الغاز، دون إخطار الشركة أو إبلاغها برغبته في عمل تعديلات مما تسبب في تلك الكارثة.

ومن جه أخرى، قال مصدر أمني إن فريقا من مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يكثف جهوده لكشف أسباب انفجار ماسورة غاز بمنطقة بولاق الدكرور.

وأوضح المصدر أن اقوال شهود العيان وتحريات المباحث أثبتت أن صاحب الشقة موظف قام بعمل تعديلات في مواسير الغاز، دون أن يخطر الشركة أو يستدعي فريقا من الصيانة.

وأشار إلى أن صاحب الشقة والسباك أجرا تعديلات خاطئة ما أدى إلى تسرب الغاز وانفجار الماسورة التي جرى تعديلها، منوها بأنه جرى التحفظ على صاحب الشقة لحين استجوابه بمعرفة الجهات المختصة، فيما أكد المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص.