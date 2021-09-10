وفاة شخص أصيب في انفجار ماسورة غاز بطنطا

توفي أحد مصابي واقعة انفجار ماسورة الغاز الطبيعي بأحد العقارات في مدينة طنطا، منذ قليل، متأثرا بإصابته داخل مركز الحروق بمستشفى زفتى العام.

إخطار أسرة المتوفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بالغربية، أن «السيد الطحان»، أحد المصابين في واقعة إنفجار ماسورة الغاز الطبيعي بأحد العقارات بشارع الحكمة في مدينة طنطا، توفي اليوم، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثانية، وذلك خلال علاجه في مركز الحروق بمستشفى زفتى العام، وتم إخطار النيابة العامة، وأسرة المتوفي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، يوم الثلاثاء الماضي 7 سبتمبر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بشارع الحكمة، في مدينة طنطا، بانهيار جدران أحد العقارات.

وأسفر عن إصابة شخصين في حالة حرجة، وهما «مصطفى. ز»، و«السيد. ا»، مصابان بحروق بنسبة 50%، وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتوفي أحدهما اليوم، وهو سائق حنطور.

وكشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، أن العقار مكون من 5 طوابق، وأن العقار حديث البناء وصاحبه يدعى «محمد. آ»، ولديه رخصة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إزالة العقار، بعد توصية اللجنة الفنية بكلية الهندسة، التي تم تكليفها بإعداد تقرير عن حالة المبنى.

كما قرر محافظ الغربية توفير 13 شقة بديلة للأسر المتضررة من عقار طنطا المنهار بمساكن «اشناواي»، وتكليف عادل داود، رئيس حي أول طنطا، بمتابعة عملية نقل المتضررين إلى المساكن البديلة، وتوفير كافة أوجه الراحة لهم، وأيضًا سرعة تنفيذ قرار الإزالة للعقار.