بسبب انفجار ماسورة غاز.. انهيار جزئي بعقار وإصابة 4 أشخاص في طنطا

شهد شارع الحكمة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، انفجار داخل أحد العقارات بشكل مفاجئ، اليوم، أدى الي انهيار أحد جدرانه وإصابة 4 أشخاص، وأكدت مصادر مطلعة أن السبب وراء الإنفجار تسرب غاز في ماسورة الغاز الطبيعي، وتم غلق محابس الغاز الطبيعي بالمنطقة من مصدرها.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بشارع الحكمة، في مدينة طنطا، بانهيار جدران أحد العقارات، وإصابة 4 أشخاص.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، وتبين انفجار ماسورة الغاز الطبيعي، ما نتج عنه انهيار جدران أحد العقارات، وإصابة 4 أشخاص بحروق وجروح متفرقة في الجسد، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة الغربية، أن الانفجار نتيجة تسرب غاز حيث أن المنطقة تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي، نافيا أن يكون الانفجار ناتج عن أسطوانة بوتاجاز كما يروج، لافتا إلى أن شركة الغاز الطبيعي دفعت بفرق فنية لغلق محابس الغاز الطبيعي بالمنطقة من مصدرها الرئيسي.

وأضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن العقار مكون من 5 طوابق، وحديث البناء مشيرة إلى أن الانهيار ليس بسبب تصدعات أو حدوث شروخ في العقار، وانتقلت لجنة من الإدارة الهندسية إلى مكان الواقعة، لمعاينة العقار، وتبين إنهيار الجدار بشكل مفاجئ وإصابة 4 أشخاص بحروق وجروح متفرقة في الجسد، وجار معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين.