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«الصحة» تكشف عن حالة مصابي انفجار ماسورة غاز بمنزل في الجيزة

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الوطن
12:55 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
سيارة إسعاف

سيارة إسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة شخصين جراء حادث انفجار ماسورة غاز ، صباح اليوم ، بعقار في كفر طهرمس بمحافظة الجيزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت إن أحد المصابين ويبلغ من العمر 80 عاماً خرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية، موضحة أن إصابته كانت عبارة عن اختناق نتيجة الحادث، منوهة بأن المصاب الآخر البالغ من العمر 73 عاماً ما زال يتلقى الرعاية الطبية لإصابته بحروق بنسبة 65%، وجار عرضه على استشاري العظام والجراحة العامة.

جدير بالذكر أنه فور تلقي هيئة الإسعاف المصرية بلاغ بالحادث في السابعة و55 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ووصلت في غضون 8 دقائق.

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