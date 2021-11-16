والد ضحية سفاح الجيزة يصرخ في المحكمة: عايزين نطفي النار اللي جوانا

تحدث زكريا علي والد المجني عليها فاطمة زكريا ضحية المتهم قذافي فراج عبد العاطي، إلى هيئة المحكمة بعد منحه الإذن، قائلًا: «عايزين نطفي النار اللي جوانا، أحكموا عليه بالإعدام»، وذلك خلال جلسة محاكمة قذافي فراج الشهير بـ«سفاح الجيزة» أمام محكمة الجنايات منذ قليل.

3 أحكام بالإعدام لـ سفاح الجيزة

فيما تواصل الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، نظر جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، بتهمة قتل أربعة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وكان قد حصل على ثلاثة أحكام أعدام في قضاياه السابقة وينتظر حكم الإعدام الرابع والأخير في قضية قتل زوجته التي تأجلت لجلسة يوم 20 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح وحازم محمد كمال وعمر أحمد شلبي، وسكرتارية محمد عوض محمد وعمر عاشور.

إحالة سفاح الجيزة لمحكمة الجنايات

وفي وقت سابق أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، المتهم «قذافي فراج عبد العاطي» المعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة» إلى محكمة الجنايات، وذلك في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من تهم وهي القتل العمد لأربعة أشخاص وهم صديقه وزوجته وشقيقة زوجته الأخرى وسيدة مع سبق الإصرار والترصد خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك منها شقق سكنية يمتلكها الجاني.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، شريف كامل تحت إشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، عن أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن استدرجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام بالتخلص منها.