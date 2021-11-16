وفاء صادق تعلن انضمامها للجزء الثالث من «أبو العروسة»

انضمت الفنانة وفاء صادق، للجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، الذي يجري تصويره حالياً بأحد الشوارع الخارجية بالقاهرة.

وعبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت وفاء صادق، صورة من غلاف سيناريو الجزء الثالث من «أبو العروسة»، وكتبت قائلة: «مفاجأة يا ترا إيه اللي وداني عندهم؟ مش هقولكم استنونا».

التعليقات توالت على الفنانة وفاء صادق لتهنئها بالعمل الجديد، ومنها تعليق للفنانة رانيا فريد شوقي التي قالت، «أقول أنا مبروك يا جوزاء هتنوري أبو العروسة».

فريق عمل مسلسل أبو العروسة

فريق عمل مسلسل "أبو العروسة"، بدأ تصوير أول مشاهد الجزء الثالث الأسبوع الماضى، بعد نجاح الأجزاء السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

المسلسل دراما اجتماعية، من بطولة سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، خالد كمال، ميدو عادل، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، ولاء الشريف، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل دارت حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

آخر أعمال وفاء صادق

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق كان مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وجسدت من خلاله دور والدة طفل بالمدرسة، وتدور أحداث المسلسل بعدما راجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.