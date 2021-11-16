السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى جلسة 30 نوفمبر الجاري.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث استمعت المحكمة للطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وهى مقابلة المتهمين للاطلاع على عدد من المعلومات، كما طالبت هيئة الدفاع بشطب الدعوى ضد المتهمين أو إطلاق سراحهم بالضمان.

وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن قاضي المحكمة العليا حسين الجاك، أكد أن الطلب المقدم بزيارة جماعية للمتهمين غير مبرر طالما أن كل متهم لديه اتهام منفصل، حيث تسمح المحكمة بمقابلة هيئة الدفاع لكل متهم على انفراد.