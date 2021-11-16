غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي تبدأ اليوم.. اعرف هتدفع كام

بدأت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، توقيع غرامة التأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، والتي كان مقررا أن يكون آخر موعد لدفعها أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر الحالي للمستخدمين على نظام الفاتورة الربع سنوية، وهي فاتورة التليفون الرابعة والأخيرة خلال العام.

غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

وأشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أنّه بداية من اليوم، تتحول خدمة التليفون الأرضي بالنسبة للمستخدمين المتأخرين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 إلى خدمة الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات؛ إلا أنّه يتمكّن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكشف مصدر في الشركة المصرية للاتصالات لـ«الوطن»، عن غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة، والتي تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد في اليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

نظام تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة لنظام تحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين، تعتمد الشركة المصرية للاتصالات على الاتفاق المسبق من قِبل المتعاقد، إذ يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

مواعيد استحقاق فواتير التليفون الأرضي خلال العام

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف يناير وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهرًا كاملًا دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.